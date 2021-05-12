Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi
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Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi

Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863'e yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı dönemde ipotekli konut satışları ise, yükselen faizler nedeniyle, yüzde 2.5 artışla 17 bin 514'e çıktı ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.3'te kaldı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.7 artarak 29 bin 212'e yükseldi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30.5 oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 138.6 artışla 66 bin 651'e yükseldi.Buna karşılık, Ocak-Nisan döneminde konut satışları yıllık bazda yüzde 6.5 azalışla 358 bin 913'e, ipotekli konut satışları da yüzde 55.8 azalışla 64 bin 730'a geriledi.Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 10.4 azalışla 109 bin 582'ye, ikinci el konut satışları yüzde 4.7 azalışla 249 bin 331'e geriledi. (Grafik)

 


Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi
Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi
Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi
Son dakika haberleri... Konut satışları Nisan'da yıllık yüzde 124.1 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
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