Son dakika haberleri: Konut fiyatları 2020'de reel yüzde 13.7 yükseldi

Son dakika haber: Türkiye genelinde konut fiyatları, Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.7 artarken, 2020'de yıllık artış da nominal olarak yüzde 30.3, reel olarak da yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut fiyatları, Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.7 artarken, 2020'de yıllık artış da nominal olarak yüzde 30.3, reel olarak da yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla düzenlediği Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 154.8 düzeyine yükseldi.

TCMB verilerine göre, yıllık bazda yüzde 30.3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 13.7 yükseldi.TCMB verilerine göre;İstanbul'da konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.3 ve 2020 yılında yüzde 27.9 yükseldi.Ankara'da konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.4 ve 2020 yılında yüzde 30.2 yükseldi.İzmir'de konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.2 ve 2020 yılında yüzde 29.4 yükseldi.

Böylece konutlarda metrekare bazında fiyatlar da 2020 yılının sonunda Türkiye genelinde ortalama 3,887.7 liraya ulaşırken, İstanbul'da 6,483.8 liraya, Ankara'da 2,895.2 liraya ve İzmir'de de 4,505.8 liraya yükseldi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı