Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:06

Son dakika haberler: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı Malatya'da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ ve Cebrail Ateş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Cebrail Ateş'in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Malatya-Sivas Karayolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

3 kişinin öldüğü otomobil demir yığınına dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CAHİT ÖZÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Murat Paluli Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Göztepe İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 23:11:41. #1.15#
title