Son dakika haberleri | Kontrollü normalleşme kararı Söke ve Koçarlı'da esnafı memnun etti
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Son dakika haberleri | Kontrollü normalleşme kararı Söke ve Koçarlı'da esnafı memnun etti

02.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:23
Son dakika haberleri | Kontrollü normalleşme kararı Söke ve Koçarlı'da esnafı memnun etti

Gelen son dakika haberlerine göre Kontrollü normalleşme süreci, Aydın'ın Söke ve Koçarlı ilçelerinde esnafı sevindirdi.

Kontrollü normalleşme süreci, Aydın'ın Söke ve Koçarlı ilçelerinde esnafı sevindirdi.

Koçarlı'da lokantacılık yapan Mustafa Coşkun, gazetecilere açıklamasında iş yerlerinin açılacağını öğrendikten sonra günün ilk ışıklarıyla hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sıkıntılı günlerin ardından bu kararın sevindirici olduğunu aktaran Coşkun, salgın tedbirleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Pide satışı yapan Alaattin Yamaç da iş yerlerinin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bugün benim doğum günüm. İş yerimizin tekrar açılması da bana en güzel doğum günü hediyesi oldu." dedi.

Söke Kahvehaneciler Odası Başkanı Ali Öztürk ise dükkanların yeniden açılmasının çok önemli bir karar olduğunu, tekrar eski günlere dönülmemesi için esnaf ve vatandaşa önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Söke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Refik Karataş da "Cumhurbaşkanımıza esnafımız adına teşekkür ederim. Bir daha bu olayları yaşamamamız için bu süreçte tedbirlere daha fazla uymak zorundayız. Mesafe hijyen ve maske kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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