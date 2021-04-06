Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
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Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı Bartın Karabük karayolunda kontrolden çıkarak kaza yapan tır nedeniyle ulaşım aksadı.

Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı

BARTIN - Bartın Karabük karayolunda kontrolden çıkarak kaza yapan tır nedeniyle ulaşım aksadı. Askıda kalan tırın dorsesi yolu ulaşıma kapatınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaza Bartın - Karabük karayolunun Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Ramazan Bahat yönetimindeki 20 EC 321 plakalı tır şoförü iddialara göre karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan beyaz eşya yüklü tır şarampole saplandı. Kaza sonrası tırın dorsesi askıda kalarak yolu kapattı. Yolun büyük kısmını kapatan tır dorsesi nedeniyle karayolu kısmen ulaşıma kapandı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen yolda hafif araçların geçişine ise kontrollü bir şekilde izin verildi.

Kaza yapan tır şoförü kazayı anlatarak, "Karşıma araba geldi. Arabayı kurtarayım diye şarampole düşürdüm. Arabada ıslak olunca toplamadı. Ondan sonra buraya girdim." dedi.

Tırın yoldan kaldırılması için yapılması planlanan çalışmaların gecikmesinden ötürü kamyonlarla bölgeye toprak ve çakıl taşınarak yol genişletilmesi ve ağır tonajlı araçlar için de trafik akışının sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı
Kontrolden çıkan tır kaza yaptı, askıda kalan dorse yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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