Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
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Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı

15.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:41

Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı(2)(Kaza anı görüntüsüyle)KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması sonu sahil bandına uçtu.

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı(2) (Kaza anı görüntüsüyle)

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması sonu sahil bandına uçtu. Meydana gelen feci kaza, saniye saniye saniye çevredeki bir kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsü, kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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