Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Ezgi Erdem (29) hayatını kaybetti, Özge Y. (22) de yaralandı.

Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:09

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yön tabelasına çarpması sonucu sürücü Ezgi Erdem (29) hayatını kaybetti, Özge Y. (22) de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Belevi Mahallesi Selçuk- İzmir karayolunda meydana geldi. İzmir  istikametinde ilerleyen Ezgi Erdem yönetimindeki 34 KD 3758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yön tabelasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine  sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ezgi Erdem ve Özge Y., ekiplerin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ezgi Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Özge Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ezgi Erdem'in cansız bedeni de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fırat AKAY
Fırat AKAY
DHA Editörü
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