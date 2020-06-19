Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü

Bir son dakika haberine göre Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü Anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü Zonguldak'ta meydana gelen kazada anne ve oğlu saniyelerle faciadan döndü.

19.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:57

Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü

Anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta meydana gelen kazada anne ve oğlu saniyelerle faciadan döndü. Kontrolden çıkan otomobil; apartmanın önündeki merdiven boşluğuna düştü. Şoför ve saniyeler önce merdiveni kullanan anne ve oğlu uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Meşrutiyet Mahallesi Ahmet Ali Sokak üzerinde meydana geldi. Abdullah F. idaresindeki 06 ZHJ 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Kazanın şokunu yaşayan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bulunduğu yerden çıkan sürücü uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Kazadan saniyeler önce oğlu ile birlikte apartmandan çıkarak olayın meydana geldiği merdiveni kullanan Gonca Göç, "Ben tam 50 saniye önce buradan çocuğumla birlikte çıktım. 3 metre ilerledim. Bir kütleme oldu. Arkamı döndüğümde araba buraya düşmüştü. Herşey olabilir. 40 gün içerisinde bu üçüncü olay. Bizim apartmanımızın tek çıkışı var. Bu merdiven çarşıya inen tek merdiven. Herkes işe gitmek için bu merdiveni kullanıyor. Bu apartmanda yaşayan çocuklar var. Hadi biz bir şekilde dikkat ederiz. Çocuklar buraya her şekilde çıkabilirler. Belediyeye de söylendi. Ben sürekli dile getirdim. Bu artık şoför ihmalinden ziyade yolun hatası olarak görüyorum. Elim ayağım titriyor. 50 saniye ile kurtuldum şu arabanın altında kalmaktan" diye yaşadıklarını anlattı.

Apartman sakinlerinden Tunay Belen, "Buranın sıkıntısını herkes biliyor. Araçlar bu yolu geniş zannediyor. Ön lastik düşünce takla atıyorlar. Burada korkuluk olsa buradan arabalar aşağıya uçmaz. En az üçüncü aracın düşüşü. Araç ters dönmüş. Yazık şoförün canı da yanabilirdi. Apartman çıkan hanımefendi iki saniye geç kalsa arabanın altında kalacaklarmış. Bu belediyenin yolu, bir parmaklık yapılabilir. İllaki bir şeyin olması gerekmiyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamazken olay yerine çağrılan vinç yardımıyla boşluğa düşen araç bulunduğu yerden çıkartıldı.

Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek Haber
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Bingöl'de karantinadaki köyle koronavirüs vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantinadaki köyle koronavirüs vaka sayısı 13'e yükseldi
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan otomobil, apartman önündeki merdiven boşluğuna düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 17:38:54. #1.14#
title