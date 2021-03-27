Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bulunan konteynerin tabanını güçlendirmek isteyen bir şahıs, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.

Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
Konteynerin tabanını güçlendirmek için çukura giren talihsiz adam göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bulunan konteynerin tabanını güçlendirmek isteyen bir şahıs, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sakar Esmecik Caddesi Aydıncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cengiz B. (38) konteynerinin tabanını sağlamlaştırmak için arkadaşları ile kendisine ait bağa gitti. Konterner tabanına doğru açılan yaklaşık 3 metrelik çukura giren Cengiz B., toprak kayması sonucu çukurda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından toprağın altında kalan Cengiz B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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