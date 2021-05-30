Son dakika haberleri... Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri... Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Edremit ilçesinde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Kısa süren bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, lojman sakinlerine teslim edildi. Lojman sakinlerince sevilen kedinin peynir ve süt ile karnı doyuruldu. - VAN

Son dakika haberleri... Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri... Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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