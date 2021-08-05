Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 3 aydır uygulanan askeri kuşatmanın süresi uzatıldı
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Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 3 aydır uygulanan askeri kuşatmanın süresi uzatıldı

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 3 aydır uygulanan askeri kuşatmanın süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 7 Mayıs'ta ilan edilen askeri kuşatmanın süresinin 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olaylarının yaşandığı Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 7 Mayıs'ta ilan edilen askeri kuşatmanın süresinin 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Kongo Senatosunda basına kapalı gerçekleştirilen oturumun ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından ilan edilen askeri kuşatmanın 2 hafta daha uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, karara ilişkin oylamaya katılan 80 senatörden 78'nin lehte oy kullandığı belirtildi.

Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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