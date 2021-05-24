Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi
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Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi

Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Goma Volkanik Gözlemevi Direktörü Celestin Kasereka Mahinda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 7 kişinin, volkan patlamasının yaşandığı bölgede gezdikleri sırada zehirli gaza maruz kaldıklarını kaydetti.

Mahinda, son açıklanan 7 kişi ile birlikte volkan patlaması nedeniyle ölü sayısının 22'ye yükseldiğini söyledi.

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi ise komşu ülke Ruanda'ya sığındı.

Cumartesi faaliyete geçen Nyiragongo, dünyanın en aktif yanardağları arasında gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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