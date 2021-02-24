Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 11 sivil öldü

Bir son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından düzenlenen saldırıda en az 11 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından düzenlenen saldırıda en az 11 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusunda bulunan Kisima bölgesi yetkililerinden Kivava Makutano, AA muhabirine, Ugandalı ayrılıkçıların Kisima'da silahlı saldırı düzenlediklerini söyledi.

Makutano, saldırıda en az 11 sivilin öldüğünü belirtti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım