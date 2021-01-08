Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elektrik kesintileri Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırdı
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Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elektrik kesintileri Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırdı

08.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:30
Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elektrik kesintileri Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırdı

Son dakika haberler... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki elektrik kesintileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında verilen hizmeti aksatıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki elektrik kesintileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarında verilen hizmeti aksatıyor.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, ülkede elektrik kesintilerinin gittikçe sıklaştığı ve bu durumun oksijen tedavisinin verildiği sağlık kuruluşlarını sıkıntıya düşürdüğü belirtildi.

Komisyonun Yöneticisi Jean Jacques Muyembe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesintilerin oksijen tüpü üreten firmaları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ülkede, salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana virüse yakalanan 18 binden fazla kişinin yaklaşık 600'ü öldü, 14 bini de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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