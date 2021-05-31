Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çifte saldırı: 39 ölü
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Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çifte saldırı: 39 ölü

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çifte saldırı: 39 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen iki ayrı saldırıda toplam 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen iki ayrı saldırıda toplam 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda gece saatlerinde iki ayrı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Ituri eyaletindeki Boga kasabasında isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından düzenlenen saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği, Tchabi kasabasındaki saldırıda ise 19 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, Kuzey Kivu eyaletinde ADF tarafından düzenlenen bir başka saldırıda en az 22 kişi öldürülmüştü. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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