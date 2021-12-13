Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde balıkçı gemisinin batması sonucu 13 kişi ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletindeki Mai Ndombe Gölü'nde balıkçı gemisinin batması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Ndombe Gölü'nde 30 kişilik mürettebatı bulunan balıkçı gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

Batan gemideki 13 kişi yaşamını yitirdi, kurtarılan 17 kişi Kwamouth bölgesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemdeki bu tür olaylara gemilerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları yol açıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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