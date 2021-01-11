Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 park görevlisi öldürüldü
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Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 park görevlisi öldürüldü

11.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:14
Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 park görevlisi öldürüldü

Son dakika haber... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mai Mai adlı silahlı grubun saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mai Mai adlı silahlı grubun saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Virunga Milli Parkı yetkilileri, Mai Mai üyelerinin parka silahlı saldırı düzenlediğini ve burada görev yapan 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Park yönetimi geçen yıl, en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü açıklamıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, 1925'te kurulmuştu.

Yasa dışı avcılık yapan grupların hedefinde olan park, 1979'dan bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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