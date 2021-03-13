Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

13.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:51
Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yakakent Asmapınar yolunda meydana geldi. Sinop' a konfeksiyon işçilerini taşıyan Fahri Bedir yönetimindeki 55 TK 704 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ağaca çarparak durdu. Yaralılardan minibüs sürücüsü Fahri Bedir, minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Kurt, Bakiye ikiz, Ayşe Kır, Ünzile Demirel Bafra Devlet Hastanesi'ne, Gülnur Yavuz, Selma Aydemer, Seda Karabulut, Özkan Uzunay, Derya Uzunay Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Nükhet Duru Hülya Avşar Bülent Ersoy Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Konfeksiyon işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:50:31. #1.15#
title