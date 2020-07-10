Son dakika haberleri! Konak'ta can dostlar için ortak çalışma
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Son dakika haberleri! Konak'ta can dostlar için ortak çalışma

Son dakika haberine göre Konak Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Konaklı hayvansever gönüllüler, can dostlar için el ele verdi.

Son dakika haberleri! Konak'ta can dostlar için ortak çalışma
10.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:56

Konak Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Konaklı hayvansever gönüllüler, can dostlar için el ele verdi. Konak Belediyesinin, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları HAYTAP ve gönüllüler ile oluşturulan dayanışma zemininde gerçekleşecek.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve federasyon üyelerini konuk etti. Duyarlılıkları ile öne çıkan sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Batur, HAYTAP ile geçmişten bu yana sokaktaki sevimli dostlar için oluşturdukları işbirliğini geliştirerek çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bu hayatı, doğayı, kentimizi sokakta yaşayan sevimli dostlarımızla paylaştığımızı biliyor ve onları önemsiyoruz. Veteriner işleri müdürlüğümüzün çalışmaları her geçen gün daha da iyileşiyor ve kapsamı genişliyor. Emekleri, gösterdikleri özveri ve duyarlılıkları ile HAYTAP ve hayvansever gönüllülerimizi de mesai arkadaşlarımız gibi görüyoruz. Bundan sonra da her zemindeki ortak çalışmalarımızı artıracağız."

Can dostlara can suyu

Konak'ta sokak hayvanlarının beslenme noktaları, yaşam alanları ve sağlık takipleri hakkında görüşlerin dile geldiği görüşmede, sevimli dostlara özel çalışmaların da temelleri atıldı. Özellikle yazın en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde, sokaktaki canların susuz kalmaması için çalışmaların yoğunlaşacağının sinyalini veren Başkan Batur, "Parklarımızda ve belediye binalarımızın önünde yer alan su kaplarımız her zaman taze su ile dolu. Sevimli dostlarımızın bu sıcak günleri atlatmasında şehrimizdeki gönüllülerin desteği çok önemli. Kapımızın önüne bir kap su koyarak, sokaktaki sevimli dostlarımızın su ihtiyacını gidermesini sağlayabiliriz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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