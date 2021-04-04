Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı
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Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı

Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı

Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi. TIR'ın dorsesinden yola saçılan kömür tozu nedeniyle kapanan Savaştepe- Balıkesir kara yolu, yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Savaştepe'de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut (35) yönetimindeki 35 KAS 71 plakalı kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla Balıkesir- Savaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı.


- Balıkesir
Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı
Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı
Son dakika haberleri... Kömür yüklü TIR devrildi, Savaştepe- Balıkesir yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

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