Son dakika haberleri... Komşusunun kızına cinsel istismara 25 yıl hapis istemi
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Son dakika haberleri... Komşusunun kızına cinsel istismara 25 yıl hapis istemi

23.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:26
Son dakika haberleri... Komşusunun kızına cinsel istismara 25 yıl hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da komşusunun kızı A.B.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan F.H'nin (61) tutuklanması talebi reddedildi.

ANKARA'da komşusunun kızı A.B.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan F.H'nin (61) tutuklanması talebi reddedildi.

Cinsel istismar olayı, A.B'nin, annesine yazdığı mektupla ortaya çıktı. Sınıftaki bir arkadaşının kendisine yönelik bir istismarı anlatması sonrası annesine mektup yazmaya karar veren A.B., 2 yıl önce evlerine gittiği komşuları F.H.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ardından parkta da aynı şekilde cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan F.H, savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.H. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

F.H.'nin, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Sanık F.H. suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz aile ile çok yakındık. Birlikte tatile giderdik. Aramızda hiçbir problem olmadı. Ben 32 yıllık evliyim. İddia edilen hususların hiçbirini kabul etmiyorum. İddia edilen olaylardan hiçbiri asla gerçekleşmedi. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ailenin avukatı Volkan Berber, mağdurun Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği ifadesindeki anlatımlarının mektupla birebir örtüştüğünü, çocuğu dinleyen psikologların ifadenin tutarlı olduğu yönünde görüş bildirdiklerini belirterek, sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederken, mağdur çocuğun psikolog eşliğinde tekrar dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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