Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

26.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:48
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Mehmet Ali Serbest (54) komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Mehmet Ali Serbest (54) komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Bir haftadır Mehmet Ali Serbest'ten haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Serbest'i hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Serbest'in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Özlem Zengin Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:48:49. #1.16#
title