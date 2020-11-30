Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
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Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

30.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:42

- Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı Komandolar için kurbanlar kesilip sirenler çalındı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli komandolar Suriye Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

- Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

Komandolar için kurbanlar kesilip sirenler çalındı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli komandolar Suriye Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye'ye uğurlandı.

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Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile Suriye'ye gidecek olan komandoların aileleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği uğurlama töreninde konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, "Bizler şanlı bayrağımızı semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız ve bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız. Değerli jandarma komandolar, hançerler, sizleri şanlı bayrağımızdan aldığımız güç, asil milletimizin sevgisi ve duasıyla her görevden alnınızın akıyla çıkacağınızdan inancımız tamdır. Kahraman silah arkadaşlarım, Suriye'deki görevinizde başarılar diliyor gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülkedir. Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Bizim hilalimiz mazluma umut, zalime ise korkudur. Kan ve göz yaşının sel olduğu coğrafyaya bugün 241 kahramanımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından komandolar tarafından komando marşı okundu. Marş sonrasında komandolar için kurbanlar kesilirken komandolar aileleriyle vedalaştı. Mutluluk, gurur ve hüznün bir arada olduğu vedalaşma töreninde komandolar sirenler eşliğinde Suriye'nin El-Bab kentine uğurlandı.

Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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