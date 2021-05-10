Son dakika haberleri... Kolombiya'nın Cali kentinde yerlilere yönelik silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Kolombiya'nın Cali kentinde yerlilere yönelik silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kolombiya'nın Cali kentinde yerlilere yönelik silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösterilerle şiddetli protestoların yaşandığı, ülkenin 3. büyük kenti Cali'de, yerli gruplara silahlı saldırı düzenlendi.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösterilerle şiddetli protestoların yaşandığı, ülkenin 3. büyük kenti Cali'de, yerli gruplara silahlı saldırı düzenlendi.

Cali'de, Jamundi yolunda otobüslerle ilerleyen, 'Minga' olarak adlandırılan yerli topluluklar, silahlı sivil kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıda 9 yerli yaralandı.

Cauca Bölgesel Yerli Konseyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğradıklarını doğrulayarak, "Biraz evvel Valle del Cauca'daki Cali kentinde, Minga'ya saldırı düzenlendi. Silahlı kişiler, protestolara eşlik etmek isteyen yerli topluluklarını engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, saldırılar üzerine yaptığı açıklamada, şehirde kontrolün sağlanması için güvenlik güçlerine gerekli talimatların verildiğini belirterek, "Normale doğru hızlıca dönmemiz için Cali kentinin huzuruna ihtiyacımız var." dedi.

Yerli Konseyine yollarda kurulan ablukaların kaldırılması çağrısında bulunan Duque, vatandaşların bu süreçten ciddi zararlar gördüğünü belirterek, yerlilerden evlerine dönmelerini istedi.

Silahlı saldırı sosyal medyaya yansıdı

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, silahlı kişilerin, polislerin yanından yerli gruplara ateş açtığı görülüyor.

Valle del Cauca Valisi Clara Luz Roldan, kentte güvenliğin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yerli Konseyi temsilcileriyle bir diyalog masası oluşturduk, ulusal hükümetin varlığını da yanımızda görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cali'de gösterilerin başlangıcından bu yana yolu trafiğe kapatan onlarca kişi, araçların geçişine izin vermezken hükümetin ekonomi politikalarını protesto ediyor.

Ülkede, STK kuruluşlarının resmi kurumlardan bağımsız olarak yaptığı araştırmalara göre, Cali'de gösteriler boyunca çok sayıda cinayet işlendi.

Devlet Başkanı Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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