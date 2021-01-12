Son dakika haberleri: Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı

12.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:14
Son dakika haberleri: Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberler... Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Twitter hesabından haberi duyuran 72 yaşındaki Blum, "Ailemde bir kişide Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine yaptığım testin pozitif çıktığını Kolombiyalılara bildirmek istiyorum. Önleyici izolasyon tedbirlerimi aldım. Sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma evden devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kolombiya'da, bugüne kadar 1 milyon 786 bin 900 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 46 bin 114 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mike Pence Ziya Selçuk Murat Kurum
Magazin Kanye West Cem Yılmaz Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Bakkal Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Facebook Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 00:16:44. #1.15#
title