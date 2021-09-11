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Son dakika haberleri! Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN'nin saldırısında 5 asker öldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN'nin saldırısında 5 asker öldü

Bir son dakika haberine göre Kolombiya'nın Venezuela sınırında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), askerlere yönelik patlayıcı madde ve otomatik silahlarla düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Venezuela sınırında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), askerlere yönelik patlayıcı madde ve otomatik silahlarla düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

ELN üyeleri, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kırsalında bir süredir operasyonlar düzenleyen Kolombiyalı askerleri pusuya düşürdü.

Saldırıda, 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Arauca'da ordumuza yönelik korkakça yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Birçok kahramanımızın öldürülmesi ve yaralanması bizi kederlendiriyor. Bu açıkça ELN ile FARC muhalifleri arasında Venezuela'da planlanan bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Diego Molano da açıklamasında, olaydan ELN ve eski FARC muhaliflerini sorumlu tutarak, "Bu sabah Arauca'daki askerlerimize karşı korkakça terör saldırısı düzenlendi. ELN ile FARC arasında planlanan eylemler 5 askerimizin hayatına mal oldu." dedi.

Bölgede operasyonlar esnasında, 9 Eylül'deki ELN saldırısında 1 asker ölmüş, 1 asker ise örgüt tarafından kaçırılmıştı.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, ELN, 17 Haziran'da askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırı yapmış ve 36 askerin yaralanmasına neden olmuştu.

2019'daki saldırıyı da ELN üstlenmişti

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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