Son dakika haberleri... Kolombiya'da muzla soygun girişimi
Son dakika gündem haberi... Kolombiya'da muzla soygun girişimiKolombiya, (DHA)- Kolombiya'da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı.
20.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:25
Kolombiya'da muzla soygun girişimi
Kolombiya, (DHA)- Kolombiya'da bir kişi plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı bir ofisi soymaya çalıştı. Soygun girişimi, ofis çalışanları tarafından önlenirken; şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay, Kolombiya'nın Caldas kentinde meydana geldi. Plastik poşete sardığı muzu silah gibi tutarak cenaze işlerinin yapıldığı özel bir şirkete ait ofise girdi. Ofis çalışanları şüpheliyi durdurmak için ileriye atıldı. Yaşanan arbededen yararlanan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ofis çalışanlarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Elindekini silah sandık' dedi.
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Kaynak: DHA