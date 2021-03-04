Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti

04.03.2021 05:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 05:30
Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti

Son dakika gündem haberi... Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 82'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 47 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 262 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 498 artarak 2 milyon 160 bin 555'e yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 660 bin 487 vaka ile başkent Bogota ve 124 bin 266 vaka ile Antlantico eyaleti öne çıkıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında ülkede 21 Mart 2020'de "ulusal karantina" kararı alınmış ve 1 Eylül 2020'ye kadar sürmüştü.

Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı, 17 Şubat'ta ilk kez bir başhemşireye yapılırken, ülkede şu ana kadar 191 bin 480 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, 15 Şubat'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Hakan Akkaya Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Caner Erkin Halis Özkahya Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 05:30:49. #1.15#
title