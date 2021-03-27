Son dakika haberleri! Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Son dakika haber... Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Bahar Candan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 06:15:20. #1.14#
title