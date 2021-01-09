Son dakika haberleri! Kolombiya'da 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Kolombiya'da 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

09.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:42
Son dakika haberleri! Kolombiya'da 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Kolombiya'nın orta kısmında yer alan Cucuta kentinde bitişik 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın orta kısmında yer alan Cucuta kentinde bitişik 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta şehrinde elektrik tesisatı nedeniyle bir evde yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı ve 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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