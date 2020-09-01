Son dakika haberleri | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Köln kentindeki Müngersdorf semtinde, FC Köln futbol takımı stadyumu yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiltere yapımı patlamamış bir bomba bulundu.

Son dakika haberleri | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
01.09.2020 16:20 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:23

Almanya'nın Köln kentindeki Müngersdorf semtinde, FC Köln futbol takımı stadyumu yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiltere yapımı patlamamış bir bomba bulundu.

Walter-Binder-Weg Caddesi üzerinde yapılan keşif çalışmalarında bu sabah İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Köln Şehir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bulunan bombanın İngiltere yapımı olduğu açıklandı. Bombanın bulunduğu alandaki binalar boşaltılarak çevre sakinleri belediye otobüsleri ile tahliye edilip, alan kordon altına alındı. Çevrede oturan yaklaşık 4 bin 100 kişi, FC Köln'e ait Rheinenergie-Stadion'da oluşturulan kriz merkezine yerleştirildi. Bombanın bulunduğu civarda trafiğin durdurulduğu belirtildi. Bombanın ne zaman etkisiz hale getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Pınar Tartan Yıldız Tilbe Müslüm Gürses
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Köln
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:34:55. #1.15#
title