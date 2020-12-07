Son dakika haberleri | KODAV, Kovid-19 sürecine rağmen öğrencilere burs vermeye devam ediyor
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Son dakika haberleri | KODAV, Kovid-19 sürecine rağmen öğrencilere burs vermeye devam ediyor

07.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:48
Son dakika haberleri | KODAV, Kovid-19 sürecine rağmen öğrencilere burs vermeye devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Genel merkezi İstanbul Kağıthane ilçesinde bulunan KODAV'ın başkanı Sebahattin Erçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencileri mağdur etmemek için normal eğitim sürecinde olduğu gibi burs paralarını yatırmaya devam ettiklerini söyledi.

Vakfın 1995 yılında kurulduğunu, asıl amaçlarının eğitime destek olduğunu aktaran Erçin, "Koronavirüs sebebiyle içinde bulunduğumuz karantina döneminde öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Bu durum karşısında duyarsız kalmayarak vakıftan burs alan 100 öğrencimizin banka hesaplarına aylık burs miktarlarını normal dönem gibi yatırıyoruz." dedi.

Vakfın kurulduğu günden bugüne bin 998 öğrenciye burs verdiğini dile getiren Erçin, böylesi bir dönemde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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