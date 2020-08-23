Son dakika haberleri: Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları
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Son dakika haberleri: Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Son dakika gündem haberi... Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde bakımsız binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri: Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları
23.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:11

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde bakımsız binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bakımsız binaların yıkımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan'ın herkesin imreneceği ve yaşamak istediği bir bölge haline geleceğini belirtti.

Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Mahallesi'nde devam eden ve 6 bloktan oluşan konutların tamamlanmasında sona yaklaştık. Planlanan tarihin gelecek yıl olmasına rağmen inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Mahallemizde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları Gaziosman ve Yavuzlar mahallelerini de kapsayacak şekilde bu bölgenin kentsel dönüşümde başlangıç noktası olmuştur. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde köhne yapıların yıkımı devam ediyor. Hemşehrilerimin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah yıkımların en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte şehrimize daha modern yapıların yapılacağı yepyeni bir bölge kazandıracağız."

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Kaynak: AA

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