Son dakika haberleri | Kocasinan Belediyesinin konut ihalesine büyük ilgi
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Son dakika haberleri | Kocasinan Belediyesinin konut ihalesine büyük ilgi

Son dakika gündem haberi... Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 20 daireyi ihale ile satışa çıkarttı.

Son dakika haberleri | Kocasinan Belediyesinin konut ihalesine büyük ilgi
12.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:51

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 20 daireyi ihale ile satışa çıkarttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin açık otoparkında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen ihale büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönettiği ihalede, Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan ve 12 ay vade imkanı ile satışa çıkartılan 20 daireden 15'i yaklaşık 2 saatte satıldı.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kocasinan'ın ve Kayseri'nin daha da güzelleşmesi için gayret gösterdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'da ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, ihalede toplam 7 milyon 446 bin 500 lira gelir elde etti. Ayrıca 5 dairenin satışı ise iki hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.

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Kaynak: AA

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