Son dakika haberleri: Kocasinan Belediyesi çocukları ve gençleri ödüllendiriyor
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Son dakika haberleri: Kocasinan Belediyesi çocukları ve gençleri ödüllendiriyor

Son dakika gündem haberi... Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asımın Nesli Ecdanının Peşinde' projesi ile 'Benim Kahramanım Babam Masal Yarışması' kazananları belli oluyor.

Son dakika haberleri: Kocasinan Belediyesi çocukları ve gençleri ödüllendiriyor
12.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:21

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asımın Nesli Ecdanının Peşinde' projesi ile 'Benim Kahramanım Babam Masal Yarışması' kazananları belli oluyor. Proje çerçevesinde ödül kazanan öğrencilerin belirlenmesi için kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kazanan öğrencilerin isimleri 17 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asımın Nesli Ecdanının Peşinde' projesi kapsamında Çanakkale gezisine gönderilecek olanları belirlemek üzere kurul toplantısı gerçekleştirildi. Milli ve manevi değerlerin pekişmesi amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde lise öğrencilerine "Bir Destandır Çanakkale" adlı kitap dağıtılmış ve kitabın özetini hazırlayan öğrencilerin Çanakkale gezisini götürüleceği belirtilmişti. Kitap özetini çıkaran öğrenciler arasında Çanakkale gezisine katılmaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gençlere milli şuurun aşılanmasını hedefleyen Çanakkale gezisinin pandemi sürecinin bitmesiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Öte yandan ilk ve orta okul öğrencileri için düzenlenen "Benim Kahramanım Babam" masal yarışmasının kazananlarını belirlemek için de kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kazanan öğrencilere bisiklet, scooter ve kitap hediye edilecek.

Projelerle ilgili bilgiler aktaran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hayatım boyunca gençliğin değerine, gençlerin önemine inandım. Göreve geldiğim günden itibaren de geleceğimiz olan gençlerimize hep pozitif ayrımcılık yapan çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çerçevede altını çizmek istediğim husus; tarih bilinci için yaptığımız çalışmalardır. Bilhassa Çanakkale Zaferi'nin ruhunu gençlere olabildiğince yoğun anlatmak ve aktarmak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Çanakkale'de verilen mücadele, bu toprakların bizlere vatan olarak bırakılmasında en önemli dönüm noktalarından biridir. Bizler de gençlerimizi ve çocuklarımızı zaman zaman Çanakkale'ye götürüyor, milli bilince katkı sunuyoruz. Gençlerimiz pandemi dönemi sonrası onları götüreceğimiz Çanakkale gezisinde özetini çıkardıkları kitabın anlamını, Çanakkale ruhunun önemini çok daha iyi idrak edeceklerdir" dedi.

İlk ve ortaokul çocuklarına yönelik proje geliştirmeyi de ihmal etmediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocukların kalemini sağlamlaştıracak, hayal güçlerini kuvvetlendirecek yeni bir çalışmaya daha imza attık. Bu yıl ilk olmak üzere 'Benim Kahramanım Babam' masal yarışması gerçekleştirdik. Bu yarışmada derece yapan çocuklarımızın yanı sıra tüm katılımcılara da hediyelerimiz olacak" açıklamasında bulundu.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurul toplantısıyla belirlenen kazanan öğrenciler isim listesinin 17 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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