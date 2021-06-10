Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü
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Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü

Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Osmaniye'ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan katil zanlısı kadının kayın validesi de ölmekten son anda kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Köyyeri köyünde yaşandı. Gülten Usta henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman (27) Usta ve görümcesi Ela Usta (18) uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı. Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı göz altına aldı. Öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü
Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü
Son dakika haberleri | Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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