Son dakika haberleri | Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım
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Son dakika haberleri | Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım

Son dakika güncel haberi: KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım. Kendimizi hasta edip yatağa düşürmeyebilir, öldürmeyebilir ama sevdiklerimizi bizden alabilir" dedi.

Son dakika haberleri | Kocaeli Valisi Yavuz: Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım
06.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:24

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım. Kendimizi hasta edip yatağa düşürmeyebilir, öldürmeyebilir ama sevdiklerimizi bizden alabilir" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Haluk Saygılı, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Doğu Kışla'da kurulan semt pazarında koronavirüs denetimine katıldı. Vali Yavuz, pazarcı esnafına maske dağıttı. Esnafa uyarılarda bulunan Yavuz, siyah maske takan pazarcılara beyaz cerrahi maske verdi. Pazardaki denetimlerin ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde esnafa yönelik denetim yaparak, vatandaşa maske uyarısında bulundu. Yavuz, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. 

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Salgınla ilgili Cumhurbaşkanlığı liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirleri illerimizde en iyi şekilde uygulamak üzere gayret ve çaba içindeyiz. Salgını özellikle insan sağlığını ve hayatını en az olumsuz etkileyecek şekilde planladığımız tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bir kez daha koyduğumuz tedbirleri inceliyor, denetliyor ve vatandaşlarımıza rehberlik ediyoruz" dedi. Vali Yavuz, farkındalığı yükseltmek istediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla amacımız farkındalığı yükseltmek. Özellikle Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirleri uygulamak için bir aradayız. Vatandaşlarımız büyük ölçüde kurallara uyma konusunda arzulu olduğunu görüyoruz. Kocaeli zaten eğitim seviyesi yüksek, Türkiye'nin yüz akı, dünyayla rekabet eden bir şehrimiz. Böylesine vizyonu geniş ve büyük olan bir şehirde içinde yaşayan insanlar da bu vizyonu paylaşıyor. Pandemi sürecinde gösterdikleri uyum, hassasiyet ve kurallara uyma konusundaki arzularına teşekkür ediyorum" diye konuştu.'AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL'Önce uyararak farkındalık oluşturacaklarını dile getiren Vali Yavuz, "Her şeyden önce şunu kabul etmek gerekiyor ki maske, mesafe ve hijyen şu an için bulunmuş en önemli tedbirdir. Bir tedavi yöntemi, ilacı ve aşısı bulunmadığına göre hepimize düşen kurallara uymak. Diğer taraftan uyguladığımız yöntemler var. Sağlık çalışanlarımızı sokaklarda, caddelerde görüyorsunuz. Bundan sonra da yine sağlık çalışanlarımızla polisimiz, jandarmamız, zabıtamızla gönüllülerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Önce uyarıcı ekiplerimiz sahada olacak. Amacımız ceza yazmak değil. Önce uyaracağız, farkındalık oluşturacağız. Ama buna rağmen ısrarla uymayanlar olursa cezai işlem uygulamak zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum" dedi. 'REHAVETE KAPILMAYALIM' Vali Yavuz, kurallara riayet edilmesini isteyerek, "Bunları yapmazsak uygulamazsak nelerle karışılacağımızı hatırlayın. Daha sert belki daha zor tedbirleri uygulamak zorunda kalacağız. Umut ederiz ki hem Kocaeli'de hem Türkiye'de vatandaşlarımız kurallara daha çok riayet eder. ve hem kendileri hem de toplum rahat eder. Başkasının hayatına zarar verecek rehavete kapılmayalım. Kendimizi hasta edip yataya düşürmeyebilir, öldürmeyebilir ama sevdiklerimizi bizden alabilir. Bu konudaki hassasiyeti en üst seviyeye çekmeye devam edelim" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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