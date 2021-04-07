Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık personelleri, koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı kentte, kafe ve restoranları tek tek gezerek tedbirlere uyma konusunda uyarılarda bulundu.