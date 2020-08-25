Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Son dakika haberi... Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

25.08.2020 02:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:36

Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişelerde kontrolden çıkan yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 34 BP 748 plakalı FİAT marka başka bir otomobil birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarda sıkışan 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası araçlardan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçlar içinde sıkışan cesetleri çıkarma çalışmaları sürerken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan daha sonra da tek şeritten ulaşımın sağlandığı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Magazin
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor 3. Sayfa
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Magazin
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu?
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Alişan Ozan Güven Onur Saylak Halit Ergenç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 02:36:37. #1.14#
title