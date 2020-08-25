Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri | Kocaeli TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
25.08.2020 02:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:14

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişelerde kontrolden çıkan yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 34 BP 748 plakalı FİAT marka başka bir otomobil birbiriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarda sıkışan 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası araçlardan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçlar içinde sıkışan cesetleri çıkarma çalışmaları sürerken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan daha sonra da tek şeritten ulaşımın sağlandığı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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