Son dakika haberleri | KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2)TEM'DE YOĞUNLUK ARTTITEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2)
TEM'DE YOĞUNLUK ARTTI
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı. İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle trafik yoğunluğu oluşturdu.
D-100 KARAYOLU AÇIK
Gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu tercih eden araçlar vakit kazanıyor.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK
İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam edebiliyor. Eskihisar-Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam edebiliyorlar.
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Kaynak: DHA