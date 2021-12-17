Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti - Haberler
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Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında toprak ve cam kırıklarının arasından bulduğu Türk bayraklarını temizleyen polis, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında toprak ve cam kırıklarının arasından bulduğu Türk bayraklarını temizleyen polis, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada olay yerine intikal eden bir polis, görenleri duygulandırdı. Kazaya karışan bir otomobilin içerisinde cam ve toprağın arasında iki tane Türk bayrağının olduğunu fark eden polis memuru, hemen müdahalede bulundu. Bayrakları toprağın içerisinden çıkaran polis memuru özenle temizledi, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Son dakika haberleri! Kocaeli polisinin Türk bayrağı hassasiyeti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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