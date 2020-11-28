Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Şayir, Kovid-19'a yakalandı
28.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:04
Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Şayir, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.
Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay