Son dakika haberleri! Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
25.08.2020 02:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 03:18
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde bir kamyon, biri yabancı plakalı 2 de otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönündeki trafik kontrollü sağlanıyor.
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Kaynak: AA