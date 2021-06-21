Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
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Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi

Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin 12 ilçesinden toplanan 30 kişilik bir orkestra Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını seslendirerek şarkıyı Erdoğan'a armağan etti.

Kocaeli'nin 12 ilçesinden toplanan 30 kişilik bir orkestra Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını seslendirerek şarkıyı Erdoğan'a armağan etti.

Kocaeli'de pandemi sebebiyle konser veremeyen ve maddi konuda zorluk yaşayan müzisyenler, yaz etkinlikleri için bir araya geldi. Kocaeli'nin 12 ilçesindeki 60 kişilik bir grup oluşturan müzisyenler yaz etkinliklerinde hep birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Açık alanda küçük bir prova yapan ve 30 müzisyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın en sevdiği şarkı olan 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını armağan etti. Grubun solisti olduğunu söyleyen Ayşe Çimenot, "Bizler Kocaeli Popüler Müzik Orkestrası olarak yaklaşık 5 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yaz konserleri faaliyeti göstermekteyiz. Bizler bu projede tüm Kocaeli genelinde 12 ilçede tanınmış bütün solist ve müzisyen arkadaşlarımız bir araya getirdik. Hem maddi hem de psikojik açıdan birbirimize destek vermek amacıyla birlikte hareket etmeye karar verdik" dedi.

"Cumhurbaşkanı'mıza şarkı armağan ettik"

Etkinlik için toplandıklarını ifade eden grubun Kanaat Önderi Başkanı Nevzat Taşdelenoğlu, "Kocaeli'de güzel şeyler yapmak adına Kocaeli Popüler Müzik Orkestrası'nın yaz etkinlikleri için toplantı gerçekleştirdik. Toplantıdan sonra Cumhur Başkanı'mızın en sevdiği parçaya olan 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını seslendirerek ona armağan ettik" diye konuştu. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi
Son dakika haberleri | Kocaeli müzisyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı ile seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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