Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede
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Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

17.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:30
Son dakika haberleri... Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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