Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgütün "TÜBİTAK'taki yapılanması"na yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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