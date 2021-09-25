Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elektronik ticaret ve ilan platformlarında düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kocaeli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.