Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
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Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede

19.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:12

Son dakika habere göre Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kapı dilini düşürmek suretiyle girilen evlerde yaşanan hırsızlıklara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince yaklaşık 5 aydır takip edilen "haymantlos" ismiyle bilinen şüphelilerin Kocaeli ve çevre illerdeki 30'a yakın evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen şüphelilerin suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, işlemlerin ardından sahiplerine teslim etti.

Bu arada, şüphelilerin kapı dilini düşürerek evlere girmesi bir apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca daha önce düzenlenen operasyonda da şüpheli bir kadının evinde "hurç" içine saklandığı polis kamerasında yer aldı.

Öte yandan, söz konusu hırsızlıklarla ilgili daha önce gözaltına alının 11 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Kocaeli ve çevre illerdeki evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatmış, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
Son dakika haber: Merkezli 5 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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