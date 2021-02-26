Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı

26.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:29

Son dakika gündem haberi... Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ATM cihazlarına sahte para vererek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Mersin ve Ordu'da 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Operasyonda, 100 liralık banknotlardan oluşan 150 bin lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 zanlı "parada sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika haber! Kocaeli merkezli 4 ilde sahte para operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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